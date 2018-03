«Küchen wecken Emotionen»

Durchblick dank Virtual Reality

Am wichtigsten ist für Alain Bühler, dass die Abläufe in der Küche stimmen. Kundinnen und Kunden, die einen Neubau planen, gibt er den Tipp, sich selber beim Hantieren in der Küche zu beobachten. «Man sollte sich fragen: Was nervt mich jeden Tag? Was liebe ich an meiner jetzigen Küche?» Bei Neubauten sind die planerischen Freiheiten zwar gross. Man muss sich nicht an Gegebenheiten wie bestehende Wasser- oder Stromanschlüsse anpassen. Einschränkungen sind aber in der Regel durch das Budget vorhanden. «Empfehlenswert ist in jedem Fall, sich möglichst früh mit der Planung des Grundrisses zu befassen», sagt Alain Bühler, und seine Schwester er­­­­­­gänzt: «Eine intensive Auseinandersetzung mit den Küchengeräten lohnt sich.» Neuere Technologien wie der Dampfgarer oder die Vakuumierschublade zum Sous-Vide-Garen sind verlockend. «Bevor man hier investiert, sollte man sich fragen, ob man bereit ist, seine Kochgewohnheiten zu ändern.» Auch Veränderungen am Grundriss im Rahmen von Renovationen sollten gut überlegt sein. Ein Beispiel: «Die Öffnung der Küche hin zu den Wohnräumen hat Konsequenzen. Die Gäste stehen plötzlich mit am Herd und schauen in die Kochtöpfe, und der beste Dampfabzug kann nicht verhindern, dass sich Essensgerüche verteilen.» Seine Aufgabe sieht Alain Bühler bei der Beratung darin, den Kundinnen und Kunden Denkanstösse zu geben, damit sie optimale Entscheidungen treffen können. Mitunter ist es für Laien allerdings schwierig, sich eine neue Küche nur aufgrund eines gezeichneten Planes vorzustellen. Dank Virtual Reality – dreidimensionalen Ansichten, die absolut realistisch wirken – sieht man, was man bekommt.



Starker Familienzusammenhalt

Bei der Beratungstä­tig­keit kommt Alain Bühler sein technisches Verständnis als gelernter Möbelschreiner entgegen. Er hat zudem das Studium als Betriebswirtschafter HF abgeschlossen. Für den heute 43-Jährigen war schon früh klar, dass er in die Firma der Eltern einsteigen würde. «Als Schüler war ich in den Sommerferien einmal mit einem Monteur unterwegs, der eine Küche zusammenbaute. Ich war beeindruckt: In kurzer Zeit war das Resultat der Arbeit sichtbar.» Von seinen Eltern oder den Gross­eltern verspürte er aber nie einen Druck, ins Familienunternehmen einzutreten – genauso wenig wie seine vier Jahre ältere Schwester. Michelle Bühler schloss die Wirtschaftsmittelschule ab und bildete sich später im Immobilienbereich weiter. Jahrelang arbeitete sie einen Tag pro Woche in der Firma der Eltern, während sie hauptberuflich an einem anderen Ort tätig war. Als «gute Seele» der Bühler Küchen AG galt damals eine ältere Sekretärin, die fast ihr ganzes Berufsleben in der Firma verbracht hatte. Als diese den Wunsch äusserte, sich pensionieren zu lassen, übernahm Michelle Bühler ihre Aufgaben. Die Geschwister einigten sich anschliessend darauf, die Geschäftsleitung partnerschaftlich zu übernehmen. Ihre Eltern sind heute zwar nicht mehr operativ in der Firma tätig, jedoch weiterhin Mitglieder im Verwaltungsrat.



Präsident des Verbandes Küche Schweiz

Michelle und Alain Bühler wussten von klein auf, was es heisst, ein Familienunternehmen zu leiten. «Unser Arbeitstag hat mehr als acht Stunden; wir investieren viel Freizeit.» Die Arbeitsteilung ist klar. Michelle Bühler ist für die Administration, das Personal und die Finanzen zuständig. Alain Bühler leitet die Werkstatt, den Verkauf und das Marketing, und er ist häufig auf den Baustellen anzutreffen. Als Präsident des Branchenverbandes Küche Schweiz hat er ein zusätzliches Engage­ment, das ihn zeitlich fordert. Zu seinen Aufgaben ge­­hört das Vernetzen von Küchenbauern, Zulieferern und Konsumenten. «Man muss ständig dranbleiben», sagt er, «die Branche entwickelt sich schnell.» Bleibt die Frage, was noch erfunden werden müsste. Michelle und Alain Bühler sind sich einig: «Die selbstreinigen­de Küche!» Kein Zweifel: Damit könnten sie sehr vie­le Kundinnen und Kunden glücklich machen.