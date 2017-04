Gesucht: Die schönste Küche der Schweiz

Beim Swiss Kitchen Award werden die drei schönsten Küchen der Schweiz sowie die drei besten Küchenumbauten 2017 gesucht. Küchenhersteller, Studios, Händler, (Innen-)Architekten und Schreinerbetriebe können ein von ihnen umgesetztes Küchenkonzept für den Wettbewerb einreichen.



Der Swiss Kitchen Award ist ein zweistufiger Wettbewerb. Zunächst wählt eine Fachjury je einen Gewinner für den «Fachjury-Award» in den beiden Kategorien «Schönste Küche der Schweiz» und «Bester Küchenumbau». Aus den eingereichten Küchenkonzepten nominiert die Jury acht Finalistenkonzepte sowohl bei den Küchenbauten als auch bei den Küchenumbauten. Anschliessend werden in einem schweizweiten, öffentlichen Online-Voting die Sieger in der Kategorie Gold, Silber und Bronze ermittelt.

Der nationale Wettbewerb ist mit einer Preissumme von insgesamt 40’000 Schweizer Franken dotiert, der als Media-Gegenwert vom Etzel-Verlag publiziert wird. Die Finalisten des Swiss Kitchen Award erhalten so eine schweizweite mediale Aufmerksamkeit in dem Magazin DAS EIFAMILIENHAUS sowie dem Online Portal haus-und-wohnen.ch.



Unter www.swiss-kitchen-award.ch stehen die Bewerbungsunterlagen digital zum Download bereit. Die Bewerbungen können bis zum Freitag 16. Juni 2017 eingereicht werden.