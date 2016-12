Swissbau 2016: Trendwelt Küche

In der zeitgenössischen Architektur hat die Küche ihr Image als abgeschottete Kombüse längst abgelegt und sich als wichtiger Teil der Wohnwelt verselbstständigt. Nun folgt die Fortsetzung dieser Entwicklung in vielen praktischen Details, sei es bei der Funktion, bei der Ausstattung oder beim Design. In der «Trendwelt Küche» bieten die Aussteller einen Überblick der neusten Lösungen und Trends. Impressionen von der Swissbau 2016.