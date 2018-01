Winter-Grillen

Wenn es draussen kalt und nass ist, kann man seinen Gästen mit geräucherten Speisen eine grosse Freude machen. Räucherutensilien sorgen für Abwechslung bei der Zubereitung. Ideal dafür ist der Smokey Mountain Cooker, aber mit den Räucherchips von Weber lässt es sich auch auf allen anderen Modellen räuchern. Das Holzsortiment reicht von Pekannussholz über Apfelholz, Kirschholz, Hickory oder Mesquite. Wer ausgefallene Rezepte sucht wie Schweinsbraten mit Haselnusskruste vom Grill oder Lamm im Steinpilzmantel, findet sie online oder in der Grillfibel «Weber’s Wintergrillen» von Jamie Purviance.



Wer seine Technik perfektionieren und von echten Meistern lernen möchte, ist in den Kursen der Weber Grill Academy am rechten Ort. An vier Standorten in der Schweiz kann man unter fachkundiger Anleitung aussergewöhnliche Rezepte und besondere Grillmethoden entdecken und lernt, wie ein BBQ für mehrere Personen stressfrei gelingt.



Das amerikanische Unternehmen Weber-Stephen Products LLC mit Firmensitz in Palatine/Illinois ist der weltweit führende Hersteller von Premium-Grills und Zubehör. Am Anfang stand der Kugelgrill. Heute umfasst die Produktpalette Holzkohle-, Gas- und Elektrogrills vom Einsteigermodell bis zum High-End Luxusgrill.