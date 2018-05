Gartenbeleuchtung – Licht ins Dunkel

Wasserdicht: Die Solderbond Licht GmbH hat die ganze Gartenspot-Palette mit einer neuen Dichtungstechnologie ausgestattet. Jetzt sind alle Gartenspots bis mindestens ein bis zwei Meter tief wasserdicht. Die Spots gibt es in vier Versionen, 1–7 Watt, Edelstahl, mit Marderschutz, LED-Technologie, Befestigung per Erdspiess oder Montageplatte. Produziert wird in einer Eingliederungsstätte in der Schweiz. Solderbond Licht GmbH.