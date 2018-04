Im grünen Bereich

Ein Stück Natur zu Hause

Das Unternehmen beschäftigt heute rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 10 davon sind Lernende. Firmeninhaber Daepp engagiert sich auch im Berufsverband Jardin Suisse und war Vizepräsident der Schweizer Baumschulen. Seine Frau, mit der er eine kleine Tochter hat, arbeitet ebenfalls im Unternehmen mit. Zu den Kunden der Firma Gartenpflanzen Daepp gehören neben Privatkunden viele Landschaftsgärtner aus der ganzen Deutschschweiz. Klassischen Gartenbau betreibt das Unternehmen nicht mehr, sondern arbeitet in diesem Bereich mit Partnern zusammen. Konzepte für die Ge­staltung von Terrassen werden jedoch angeboten, und auch Pflanzenlieferungen mitsamt den passenden Gefässen übernimmt man auf Wunsch. «Wir freuen uns, wenn sich die Leute ein Stück Natur nach Hause holen und einen Kraftort schaffen», sagt Daepp. Den Trend zurück zur Natur sieht er als Gegenpol in einer Welt, die sich rasant verändert.



Einen grossen Wandel hat auch das Unternehmen durchgemacht. Gegründet wurde es 1875 von Adolf Daepp, damals noch in Oppligen, ebenfalls im Kan­ton Bern. 1888 gelang Adolf Daepp, dem Urur­grossonkel von Patrick Daepp, ein Coup: Ein Nachbar machte ihn auf einen Apfelsämling aufmerksam, der in besagtem Jahr erstmals Früchte trug. Adolf Daepp erkannte sofort, dass es sich um eine neue Sorte handelte. Er veredelte diesen Winterapfel und brachte ihn als «Neuer Berner Rosen Apfel» auf den Markt. Heute, über hundert Jahre später, gehört die «Berner Rose» zu den beliebtesten Gartenäpfeln.



1936 kam für das Unternehmen der Ortswechsel. Patrick Daepps Grossvater kaufte einen bestehenden Betrieb in Münsingen mit einer Baumschule. Der Grundstein für die jüngere Firmengeschichte am Bärenstutz war gelegt. Patrick Daepp mit Jahrgang 1976 übernahm vor 13 Jahren die Leitung des Unternehmens. Die Gärtnerei in Münsingen, erzählt er, sei auch in die Schweizer Literatur eingegangen: Der Schweizer Schriftsteller Friedrich Glauser wurde wegen seiner Morphiumsucht und psychischer Probleme im Psychiatriezentrum Münsingen behandelt. Während seines Aufenthalts arbeitete der Autor in der Gärtnerei und liess sich dadurch beim Schreiben inspirieren.



Einflüsse von Technik und Natur

Patrick Daepp, studierter Gartenbauingenieur, führt heute ein KMU. Vermisst er nicht den Kontakt mit der Natur, mit den Pflanzen? Manchmal schon, sagt er; logischerweise verbringe er viel Zeit im Büro und an Sitzungen. «Ich bemühe mich aber, möglichst viel draussen zu sein in den Kulturen. Am wohlsten fühle ich mich mit Menschen und Pflanzen.» In der Produktion kann manches schief laufen, wie er zu bedenken gibt. In den heissen und trockenen Sommern wird die Bewässerung zur immer grösseren Herausforderung. Die Technik ist ausgeklügelt, und Störungen müssen sofort behoben werden, um Verluste bei den Pflanzen zu vermeiden. Im Winter muss umgekehrt die Heizung in den Gewächshäusern stets tadellos funktionieren. Auch Hagel- und Frostschäden bei den Pflanzen, die im Freien kultiviert werden, sind in den letzten Jahren ein Thema. «Diese Hochs und Tiefs muss man als Firma aushalten. Mit gewissen Risiken muss man in unserer Branche leben», hält Daepp fest. Er will sich nicht beklagen, denn «wer bei der Arbeit auf die Natur angewiesen ist, hätte sonst immer zu jammern».



Seine Bodenständigkeit und sein Realismus sind wohl ein Stückweit auch auf seine Militärkarriere zurückzuführen. Patrick Daepp war Oberstleutnant im Generalstab und führte das Infanteriebataillon 11. So war er im Jahr 2012 Chef über rund 1000 Militärangehörige, die für die Sicherheit am World Economic Forum (WEF) in Davos zuständig waren. «Das Führen habe ich im Militär gelernt», sagt er. «Ich habe in der Armee viel Zeit verbracht und viel erlebt.» Seinen Führungsstil im Unternehmen beschreibt er als kooperativ. So hat er bei der Entwicklung des neuen Gartencenters die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen. In Workshops konnten sie ihre Ideen deponieren, die dann in einen Wettbewerb unter zwei Architekturbüros eingeflossen sind. Durch das Gartencenter ging für ihn ein Traum in Erfüllung, mit dem das tradi­tionsreiche Unternehmen mit den ausgedehnten Kulturflächen noch aufgewertet wird. «Wir haben das Privileg eines wunderschönen Arbeitsplatzes.»