Wenn's plätschert und fliesst

Wasser wirkt belebend und beruhigend zugleich, optisch genauso wie akustisch. Es erstaunt deshalb nicht, dass Wasser in der Gartengestaltung ein beliebtes Element ist. So faszinierend Wasser ist, so umfangreich sind auch die Einsatzmöglichkeiten, vom antiken Brunnen bis hin zum Wasserspiel auf engstem Raum ist alles möglich.