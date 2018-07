Individuell oder im Paket: Smart-Home

Spass muss sein In Sachen Bedienkomfort setzt Weber Haus auf die Visualisierungs- und Steuerungssoftware «my Home Control» der Schweizer Firma Bootup, was dem Hausbesitzer eine komfortable Steuerung ermöglicht. Seit vergangenem Jahr bietet Weber Haus als erster europäischer Haushersteller seinen Kunden auch ein Gateway zur Bedienoberfläche Apple Home Kit, sodass alle Funktionen mit iPhone, iPad und der Apple Watch gesteuert werden können. Auch über den Sprachassistenten Siri lassen sich dann Befehle erteilen. Die Bedienoberflächen ermöglichen es Bauherren, selber Szenen zu programmieren. «Das macht Spass, und auch hier kommt der Appetit mit dem Essen», weiss Schwendemann aus eigener Erfahrung. Aber trotz aller Automation und Vernetzung: «Der Schalter muss bleiben, das ist wichtig für Gäste und fürs Gefühl des Hausbesitzers.» Denn wenn der Server ausfällt, funktionieren die Schalter immer noch. Support inbegriffen Angesichts des rasanten technischen Fortschritts muss für Schwendemann «eine Grundbasis da sein, die Apps übersteht. Wenn etwas erneuert werden soll, ist es wichtig, dass nur die Steuerung ausgetauscht werden muss, nicht die ganze Installation. Der Kunde erwartet, dass Gegenstände und Systeme in seinem Haus 20 Jahre halten.» Im Übrigen, darauf verweisen alle in diesem Beitrag genannten Hausanbieter, beziehen sich die Gewährleistung und der Support ausdrücklich auch auf die Hausautomation. Weber Haus hat die Hausautomation inzwischen in das Gesamtkonzept «Home4Future» integriert. Eine hochgedämmte Aussenhülle, Photovoltaikanlage, Batteriespeicher, Frischluft-Wärme-Technik mit Wärmerückgewinnung und eben das Smart-Home-System sollen – aufeinander abgestimmt – grösstmögliche Energieeffizienz ermöglichen.

Planung nach Kundenwunsch

Auch bei der Renggli AG, Anbieter individueller Holzhäuser, liegt der Fokus ganz auf der Energieeffizienz und auf dem Energiemonitoring. «Dort macht die Smart-Home-Technik am meisten Sinn», betont Marketing- und Kommunikationsleiterin Simone Leicht. «Wir bieten keine fertigen Packages an, sondern erarbeiten auf Kundenwunsch ganz individuelle Lösungen, je nach dem was für ein Energiestandard gewünscht ist.» Angesichts der vielen unterschiedlichen kantonalen Vorschriften «wäre es nicht sinnvoll, Packages anzubieten.» Renggli unterhält eine eigene Abteilung im Unternehmen, die sich um die individuelle Planung einer Hausautomation kümmert. Planung und Ausstattung hingen auch vom Finanzrahmen ab.



Beim Systemhausanbieter Schwörer Haus ist man von Paketlösungen nach einer Versuchsphase wieder abgekommen. Jetzt verfährt das schwäbische Unternehmen in Sachen Smart Home zweigleisig, wie Ralf Jaudas, Leiter Haustechnik, erläutert. Kunden, die nicht sofort eine Hausautomation realisieren wollen, erhalten für alle Rollläden und Jalousien Antriebe, die sich zunächst per Schalter oder Handsender bedienen lassen. Später kann der Hausbesitzer diese Antriebe in die Somfy-Hausautomation integrieren, einem Funksystem, das sich jederzeit nachrüsten lässt.



Den Bauherren, die Interesse haben, sofort eine Hausautomation zu installieren, wird das KNX-System empfohlen. Dieses bedingt eine Verkabelung, die parallel zur Stromleitung verlegt wird und dann als Datenhighway dient. Die angeschlossenen Sensoren und Aktoren erteilen dann Steuerbefehle bzw. führen sie aus. Welche Features installiert werden, «entscheidet sich in einem gründlichen Beratungsgespräch, in dem die genauen Bedürfnisse des Kunden ermittelt werden», sagt Jaudas.



Die Preise sinken

Schwörer Haus bestreitet sowohl die Planung als auch die Ausführung mit eigenen Elektrofachleuten: «Unsere Monteure sind mit dem KNX-System vertraut.» Ein Vorteil von KNX: Da es sich um einen internationalen Standard handelt, kann auf die Produkte verschiedener Hersteller zurückgegriffen werden. Inzwischen sind KNX-Lösungen auch nicht mehr so teuer wie noch vor ein paar Jahren. Einige Systemhersteller bieten jetzt auch kleinere Server an. Diese sind nicht nur in der Anschaffung wesentlich preiswerter als die grossen, «sie lassen sich auch leichter programmieren», erklärt Jaudas. Auch in der Bedienung wurde etwas abgerüstet. «Vor ein paar Jahren waren aufwändige Visualisierungen an grossen Wanddisplays ein Thema», erinnert sich der Technikexperte von Schwörer Haus. «Den meisten Nutzern reicht aber eine komfortable Bedienoberfläche in Textform auf dem Smartphone.»



Bei aller Vernetzung weist Klaus-Dieter Schwendemann darauf hin, dass ein Hausbesitzer nicht dauernd nach der Technik schauen muss, sondern diese für sich arbeiten lassen sollte. Schliesslich soll die Hausautomation ja Komfort und Entlastung im Alltag bringen. Oder wie es André Kressebuch von Marty formuliert: «Einem Haus sieht man im besten Fall nicht an, dass es smart geplant wurde.»