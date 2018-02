Bei Holzpellets macht die Qualität den Unterschied

Holz feiert als nachwachsender und daher erneuerbarer Energieträger seit einigen Jahren ein Comeback. Holzpellets-Heizungen sind auch deshalb so beliebt, weil sie vollautomatisch funktionieren, leise laufen und im Betrieb den gleichen Komfort bieten wie eine Ölheizung oder eine Gasheizung.



Als Holzpellets Lieferant, liefert Energie 360° den Kundinnen und Kunden ausschliesslich Holzpellets der besten Qualitätsklasse. Bei diesen Pellets wird nicht nur der Rohstoff, sondern die gesamte Prozesskette überwacht. Unabhängige Kontrolleure überprüfen regelmässig, ob die Holzpellets allen Qualitätskriterien genügen.



Pellets bestellen

Bei Energie 360° lassen sich Holzpellets bequem im Pellets Online Shop kaufen. Einmalbestellungen sind genauso möglich wie Lieferverträge mit 2-jährigem Festpreis. Einen grossen Teil der Pellets bezieht Energie 360° bei regionalen Pellets Herstellern in der Schweiz, den Rest aus Deutschland und Österreich – im Interesse der Umwelt also aus dem nahen Ausland. Bei ihrer Bestellung entscheiden die Kundinnen und Kunden selbst, ob sie ausschliesslich Holzpellets aus der Schweiz erhalten wollen.



Kurze Transportwege

Geliefert werden die Holzpellets direkt in den Lagerraum oder ins Silo. Dabei achtet der Pellets Lieferant Energie 360° für eine optimale Umweltbilanz auf möglichst kurze Transportwege. Die Pellets gelangen entweder von einem Produktionswerk oder von einem der verschiedenen regionalen Lagerstandorte von Energie 360° zu den Kundinnen und Kunden.