Effektfeuer – ohne Rauch und Asche

«Ein Effektfeuer ist etwas absolut Faszinierendes», betont Matthias Hein, Geschäftsführer der Hein Feuerkonzepte GmbH. «Es ist von einem realen Feuer nicht zu unterscheiden, benötigt jedoch keine Kaminanlage. Wer bisher nur von einem Cheminée geträumt hat, kann sich diesen Wunsch nun völlig unkompliziert erfüllen.»

Wasserdampf und Halogenstrahler

Der Feuereffekt entsteht durch den Einsatz von Wasserdampf in Kombination mit modernen Leuchtmitteln. Eine Ultraschallmembrane erzeugt Wasserdampf, welcher mit Halogenstrahlern beleuchtet wird. «So entsteht ein Flammenbild, das einem echten Feuer entspricht. Die Grösse und die Intensität der Flammen sind über eine Fernbedienung steuerbar», erklärt Hein. Effektfeuer geben keinerlei Wärme ab, sorgen aber durch den Wasserdampf für ein gesundes und angenehmes Raumklima.

Sauber und praktisch

«Unsere Kunden haben entweder keine Kaminanlage oder wollen keine zusätzliche Wärmequelle, beispielsweise in einem Neubau mit Minergiestandard.» Auch bestehende, offene Cheminéeanlagen werden manchmal zu Effektfeuern umgerüstet, da deren Besitzer die Arbeit mit dem Holz, der Holzlagerung oder der Reinigung nicht mehr auf sich nehmen möchten. «Unsere Effektfeuer können problemlos auch in Mietwohnungen, Wintergärten, Badezimmern, in einfach allen Innenbereichen eingerichtet werden», stellt Hein klar. Deshalb eignen sie sich besonders gut bei Renovationen und Umbauten. «In der Frage des Standortes sind wir völlig frei. Durch die geringe Einbautiefe von zirka 32 Zentimetern ist es auch nachträglich möglich, eine Stellwand aus Holz oder mit Verkleidung für Einbaugeräte zu erstellen». Wand- oder Standmodelle sind sowieso gänzlich unproblematisch und können bei einem Umzug wie Möbelstücke mitgenommen und neu platziert werden.



«Der Kunde kann auf unser Standardsortiment zurückgreifen oder die verschiedenen Brenner mit seinen eigenen kreativen Ideen kombinieren.» So lassen sich Effektfeuer zum Beispiel in die vorhandene Küche oder in einen Tisch einbauen. Stellwände können in Räume integriert werden, auch Tunneleinsätze sind möglich. «Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.»

Schweizer Produkt

Die Hein Feuerkonzepte GmbH mit Sitz in Buochs am Vierwaldstättersee saniert bestehende, offene Cheminéeanlagen. Die Effektfeuer werden in der Schweiz hergestellt und exklusiv durch die Firma Hein im ganzen Land vertrieben. «Wir bieten Interessierten gratis eine Vor-Ort-Beratung mit unserem Ausstellungsfahrzeug an, in dem wir eine Heizkassette und ein Demogerät für Effektfeuer mitführen», berichtet Matthias Hein. «Natürlich kann man uns auch in Buochs besuchen und die Effektfeuer live erleben.»