Ein Haus zum Verweilen

Das Gebäude steht in einem Einfamilienhausquartier an Hanglage in Kestenholz, einem Dorf am Südrand der solothurnischen Gäuebene. Es ist ein Haus, das, ohne sich aufzudrängen, wegen seines Flachdachs und der zweigeteilten Hausfassade auffällt: Dem Sockelgeschoss aus Sichtbeton ist ein zum Teil auskragendes Obergeschoss aufgesetzt, das mit Holz aus vorvergrauter Weisstanne verschalt ist. Eine dunkle Fuge trennt und verbindet die beiden sich kontrastierenden Niveaus und sorgt dafür, dass das Obergeschoss leicht und luftig wirkt. Die Betonmauer zwischen Haus und Quartierstrasse verliert in Richtung Westen den Bezug zum Gebäude, wird zur Gartenmauer und verschafft der dahinterliegenden Poolanlage Intimität. In einer Rabatte vor der Mauer blühen Pflanzen in den unterschiedlichsten Farbtönen. Sieben lichte Felsenbirnen brechen durch ihre Höhe sanft die Längsstruktur der Mauer. «Wir wollten damit einen Beitrag leisten und das oft so stiefmütterlich behandelte Niemandsland zwischen privatem und öffentlichem Raum aufwerten», begründet Architekt Rolf Krummenacher die Aufwertung des Strassenraumes.



«Schon während der Suche nach einem geeigneten Grundstück war für meine Partnerin und mich rasch klar, ein freier Blick in die Weite ist uns wichtig, genau wie ausreichend Platz für einen Garten mit Pool», sagt der Mitinhaber des Architekturbüros Della Giacoma & Krummenacher im nahen Kappel. Bei allen Ansprüchen sollten Haus und Garten unterhaltsarm und pflegeleicht sein.



