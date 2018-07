Kochen als Gesamtkunstwerk

Diese junge Frau hat einen vollen Terminkalender. Ein Datum fürs Interview findet sich nur mit ein paar Wochen Vorlauf. Dann aber öffnet sie pünktlich die Tür ihrer Altbauwohnung. Strahlend, mit einem offenen Blick und einem Lächeln auf den Lippen begrüsst sie ihre Besucher. Nadia Damaso, die erfolgreiche Kochbuchautorin, scheint kein bisschen angespannt. Wenn sie sich Zeit nimmt, dann richtig. «So bin ich halt», sagt sie. «150 Prozent oder gar nicht.»

Das Gespräch findet in der Küche statt, dem Arbeitsraum der 22-Jährigen. Die Küche der Mietwohnung ist klein, übers Eck angeordnet, mit normal viel Stauraum und ein paar wenigen Geräten. Ein guter Milchschäumer gehört dazu, ebenso wie ein leistungsstarker Stabmixer und eine Kaffeemaschine. An der Wand steht ein einfaches Holzregal mit Vorratsgläsern; darin Quinoa, Bulgur, Gerste, Linsen und Granola. Hier, in ihrer Wohnung in Zürich Oerlikon, entstehen ständig neue Gerichte. Auch die Fotos für ihr erstes Kochbuch – «Eat better not less» («Iss' besser, nicht weniger») – hat sie hier gemacht. Mit der eigenen Kamera und ohne Styling-Tricks wie Haarspray, der das Essen zum Glänzen bringt.

Reise um die Welt

Die Bilder für ihr zweites Kochbuch, das den Zusatz «Around the world» trägt, sind in einem Küchenstudio entstanden. Der Titel verrät es: Das Buch enthält Rezepte mit internationalem Touch, genauer mit Einflüssen aus zwölf verschiedenen Ländern. Nadia Damaso packte letztes Jahr ihren Rucksack und erkundete während drei Mal drei Wochen die Welt. Sie sammelte Inspirationen und tauchte ein in fremde Rea­litäten. Wer nun aber denkt, sie habe diese Reisen minutiös bis ins Detail geplant, liegt falsch. «Ausser den Flügen und einigen Hotels habe ich nichts gebucht», erzählt sie. «Erleben heisst nicht planen. Ich wollte mich einlassen können auf Land und Leute.» Nadia Damaso hat dieses Spontane, Unverblümte, das zu ihrem jugendlichen Alter passt. Und doch wirkt sie auch reif, zielstrebig, entschlossen. Das war sie wohl schon immer, schon als Kind im Engadin, wo sie für die Familie kochte. «Ich sperrte mich in der Küche ein und zauberte einen Viergänger auf den Tisch.» Das Menu schrieb sie auf und hängte den Zettel an die Wand. Kerzen sorgten für eine festliche Stimmung, für Mama und Papa gab es ein Glas Wein. Die kleine Nadia tat, was sie heute noch tut: Erlebnisse kreieren. «Beim Essen geht es mir nie nur darum, den Magen zu füllen.»