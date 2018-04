Ein Haus mit Hof

Edel und anmutig präsentiert sich das schwarze Haus einer vierköpfigen Familie im Neubaugebiet unmittelbar an der Landwirtschaftszone. Das Konzept für das Haus mit Hof entstand in Anlehnung an ein landwirtschaftliches Gebäude.

Das Grundstück war ein Glücksgriff, es liegt am Rande eines Neubaugebiets mit Ausblick auf den Alpstein. Nachbarn gibt es nur rechts und links. Nach vorne, zur Süd-, Sonnen- und Aussichtseite dominiert unverbaubare Landwirtschaftszone. Dementsprechend gestaltet sich auch der Grundriss mit viel Glas zur Freifläche und somit zur Privatsphäre. Über Empfehlungen lernte die Familie den Architekten Tom Munz kennen, er setzte sich intensiv mit ihren Wünschen und Vorstellungen auseinander. Es zeigte sich schnell, das Thema Bauernhaus und seine typische Zonierung gefiel, mit diesem Wissen wurde ein Haus um einen Hof entwickelt: Die Küche liegt zentral in der Wohnetage, der weitere Grundriss ergab sich in konsequenter Folge.



Zweigliedriger Baukörper

Zwei längliche, schwarze Holzquader – einer als Carport, einer als Wohnhaus – fügen sich zu einem L und somit zur Konstellation, die den charakteristischen Hof bildet. Er bietet grosszügig Spielfläche und Besucher können hier bequem parkieren. Wo der lange Riegel in den kurzen abknickt, also etwa am zentralen Fluchtpunkt, befindet sich wie erwartet die Haustüre.



