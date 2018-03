Mut und Tradition unter einem Dach

In Südtirol im Norden der italienischen Alpen liegt das grüne Pustertal oder das Val Pusteria, wie es auf Italienisch heisst. Weit verstreute Höfe mit Sattel- oder Walmdächern geben ihm seinen speziellen, friedlichen Charakter. Die Höfe sind typischerweise zweiteilig, sie bestehen aus einem Wohnhaus und einem Landwirtschaftsgebäude.



Hoch oben, nah der Baumgrenze und mit einer Aussicht weit über die Stadt bis zu fernen Gipfeln, schmiegt sich ein ganz besonderer Hof an den Hang, der «Hof Mut». Der Name spielt auf «Mutschlechner» an, den Familiennamen der Besitzer, und auf ihren Mut, so zu bauen. Entworfen wurde der Hof vom jungen Studio Mutweg Architekten. Auch dieser Name ist ein Wortspiel. Er verbindet die Namen Verena Mutschlechner und Franz Wegleitner, Büro- und Lebenspartner, und spielt auf ihre Courage oder eben den Mut an, mit dem sie ihren Weg gehen.