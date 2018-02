Publikumswahl: «Haus des Jahres 2017»

Der begehrte Titel «Haus des Jahres» für 2017 geht an die Unternehmen Weber Haus (Kategorie Holzbau) und Kobelt AG (Massivbau). Zur Wahl standen die im letzten Jahr in der Rubrik «Hausideen» vorgestellten Häuser. Gewählt wurde online von den Lesern unseres Magazins und von den Besuchern der Sonderausstellung in der Bauarena Volketswil.