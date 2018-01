Secondhand zum Bauen

Der Handel mit Bauteilen aus zweiter Hand wird heute professionell und unkompliziert im Internet abgewickelt. Die Plattform, die der Architekt Olivier de Perrot vor knapp zwei Jahren gegründet hat, ist online unter www.salza.ch zu finden. Die Internetseite will Architekten, Designern und Bauherrschaften ermöglichen, gebrauchte Bauteile zu entdecken und wiederzuverwenden. De Perrot kämpft mit seiner Plattform gegen die weit verbreitete Wegwerfmentalität. Diese ist heute so selbstverständlich geworden, dass die Bedeutung des Wortes sogar im Duden erklärt ist: «Mentalität, nach der Dinge, die wieder verwendet (nach einer Überholung, einer Reparatur) oder weiterverwendet werden könnten, aus Überfluss oder aus Bequemlichkeit weggeworfen werden.»



Originelle Kombinationen

Das Angebot auf Salza reicht von Leuchtreklamen über Türen, Lavabos, Küchenschränke, Garagentore, Treppen, Parkettböden und Fenster bis zum Wandtäfer aus der Altbauwohnung. Das Projekt wird vom Bundesamt für Umwelt finanziell unterstützt. «In der Schweiz werden jedes Jahr 3200 Abbruchbewilligungen erteilt», rechnet de Perrot vor. «Die Bauteile wandern ins Recycling. Besser ist, sie direkt wieder einzusetzen.» Mit seiner Plattform hat er einen Weg gefunden, Anbieter und Käufer von Bauteilen vor Abbruch eines Hauses zusammenzubringen. Die Vermittlungsgebühr ist abhängig von der Grösse eines Gebäudes, aus dem die Bauteile stammen. Sie beträgt zwischen 80 und 300 Franken. Dafür kann der Anbieter Beschreibungen und Fotos von so vielen Bauteilen publizieren, wie er möchte. Über den Verkaufspreis verhandeln Käufer und Verkäufer unter sich. Mitmachen kann jede und jeder. Kostbar im Sinne von historisch wertvoll müssen die Bauteile, die auf Salza angeboten werden, nicht sein.



Wer Inspiration sucht, klickt auf der Plattform auf «Erfolgsgeschichten»: Das vegetarische Restaurant Hiltl in der ehemaligen Zürcher Sihlpost ist unter diesem Schlagwort vertreten. Im Lokal haben die früheren Posttheken und Postfächer eine originelle neue Verwendung bekommen. Andere Beispiele stammen aus dem Ausland. Zu sehen sind Fotos aus einem Gebäude in der spanischen Hauptstadt Madrid, wo viele tausend alte Ziegel mit Mörtel zu Trennwänden verbaut wurden. Die raumhohen Wände wirken gleichzeitig filigran und skulptural. Als symbolträchtiges Beispiel ist der neue Hauptsitz des EU-Rats in Brüssel aufgeführt; ein spektakuläres Haus, an dessen Fassade wie Patchwork Hunderte von Fenstern aneinandergefügt sind.



Das Architekturforum Pavillon de l’Arsenal der Stadt Paris hat eine Wanderausstellung gestaltet, die Olivier de Perrot begleitend zur Internet-Plattform für die Schweiz betreut. Die Ausstellung hat bereits an der ETH Zürich, in Genf, Yverdon und Lausanne Halt gemacht. «Matière grise» heisst ihr Titel, was so viel bedeutet wie «Gehirn» oder «graue Zellen». Die Schau will sensibilisieren, Initiativen ankurbeln und die Kreativität wecken. «Wenn sie darüber nachdenken, sind viele Leute entsetzt darüber, was alles weggeworfen wird», sagt de Perrot. «Unser Konsumverhalten muss sich dringend verändern.»



In Zürich gestrandet

Olivier de Perrot ist ein visionärer Geist mit Humor. Im Gespräch gestikuliert er lebhaft und lacht viel. Der Architekt ist kein Theoretiker. Er setzt seine Idee der Wiederverwertung in seinen eigenen Entwürfen um. Am Ufer des Neuenburgersees arbeitet er zurzeit an einem grösseren Um- und Neubauprojekt, in dessen Mittelpunkt ein herrschaftliches Gutshaus mit Scheune steht. Den Dachstuhl des Nebengebäudes will er ausbauen und durch eine neue, vorfabrizierte Konstruktion ersetzen. Das alte Holz aus der Scheune wird er in die am selben Ort geplanten Neubauten integrieren.



Der 67-jährige Romand ist in der Nähe von Neuenburg aufgewachsen und kam in den siebziger Jahren zum Studieren nach Zürich. «Die ETH war damals schon international geprägt; viele Westschweizer, aber auch Franzosen studierten in der Limmatstadt», erinnert er sich. «Ich habe mich in Zürich sofort wohlgefühlt.» Noch während des Architekturstudiums brachte seine damalige Frau den ersten von zwei Söhnen zur Welt. Inzwischen ist de Perrot schon lange Grossvater. Einer seiner Söhne ist wie er Architekt geworden. Er lebt in Paris. Der zweite ist Schauspieler und ein Teil des Duos Zimmermann & de Perrot.