Haus am See und in den Bergen

Am Rande des Dörfleins Laret bei Davos hat Architekt Daniel Sauter ein modernes Holzhaus gebaut, dessen Entwurf das Potential des Grundstücks auslotet und die Schönheit der Bündner Landschaft zum Wohnerlebnis macht.



Über die Westseite erstreckt sich ein tief eingeschnittener Balkon. Dachform und Firstrichtung waren von der Gemeinde vorgeschrieben. Alles Holz am Gebäude ist unbehandelte Weisstanne.



Ab und an hört man am Waldhang ein Rattern, dann tauchen die roten Wagen der Rhätischen Bahn zwischen den Tannen auf und verleihen dem Weiler Laret bei Davos den ultimativen Farbfleck fürs Bilderbuchfoto. Bauernhöfe und Kirchlein, Wiesen und Kuhweiden, der See und die Gipfel – an dem Lebensort, den Nicole Bischof und Benjamin Zweifel für sich und ihre Kinder gefunden haben, fügen sich die Komponenten der Bündner Berglandschaft so beispielhaft zusammen wie Stücke aus dem Modellbaukasten.



Mehr Idylle muss nicht sein. Das Haus, das die junge Familie im neuen Quartier von Laret bauen liess, ist eine moderne Wohnwelt, die sich ganz dem Charme der Umgebung öffnet. «Eine zeitgemässe Neuinterpretierung der regionalen Bauformen, beschreiben die Architekten Daniel Sauter und Markus Willmann die reizvolle Planungsaufgabe. «Mit viel Holz, aber ohne Zirbenromantik und herkömmlichen Chalet Chic soll das neue Wohngebäude eine stimmige Ergänzung des alpin geprägten Dorfbildes sein.»

Der Holzofen geht über in einen Küchenblock. Valser Quarzit schmückt die Bäder.

Die komplette Reportage über den Bau des Einfamilienhauses in der Nähe von Davos ist im Magazin DAS EINFAMILIENHAUS, Heft Nr. 6/2017 zu lesen. Die Einzelausgabe lässt sich online bestellen.



Architektur

k_m architektur

Arch. DI Daniel Sauter, 6900 Bregenz, Österreich

Büro Schweiz: 9436 Balgach, Tel. 078 65 65 144

www.k-m-architektur.com



Holzbau

Kaspar Greber, Ellenbogen 632, 6870 Bezau, Österreich

www.kaspargreber.at



Küchenbau, Türen, Treppe, Badmöbel

Tischlerei Fink, 6932 Langen bei Bregenz, Tel. +43 5575 4331