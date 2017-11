Wettbewerb «Haus des Jahres 2017»

Jedes Jahr suchen wir in einer Leserwahl das «Haus des Jahres». Der Titel wird in zwei Kategorien vergeben: Holzbau und Massivbau. Zur Wahl stehen alle in der Zeitschrift «Das Einfamilienhaus» im Lauf dieses Jahres in der Rubrik «Hausideen» vorgestellten Objekte, wobei jeder Anbieter jeweils mit nur einem Haus pro Kategorie mitmachen kann. Eine allfällige Vorselektion trifft der Anbieter. Die ersten drei Häuser jeder Kategorie werden mit einem Zertifi­kat ausgezeichnet.