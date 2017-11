Diamant am Waldrand

> Obwohl es in keiner Weise protzt, ist das neue Eigenheim des jungen Paares ein auffallendes Gebäude, das den Betrachter sofort in seinen Bann zieht. Direkt am Waldrand gelegen, bildet seine eigenwillige, reduzierte Architektur, die ihren ganz eigenen Regeln folgt, einen reizvollen Kontrast zur wilden Natur der Umgebung. Die Architektin von Marty Design Haus Valentine Schwager hat die beiden Längsseiten mit einer raffinierten, nach aussen gestülpten Kante gebrochen und dem Gebäude auf diese Weise wie einem geschliffenen Diamanten sechs Seiten verliehen. Die wie zu-

fällig angeordneten Fenster in den verschiedensten Formaten prägen jede Fassade auf ihre eigene Weise und geben den Blick frei in alle Richtungen der grünen Umgebung. Das dunkle Steildach verzichtet auf Vorsprünge und rundet die in sich geerdete Architektur harmonisch ab. «Wir wollten kein 08/15-Haus, sondern etwas Spezielles», erzählt der Bauherr. Diese besondere Form sei jedoch nicht von Anfang an so geplant gewesen, sondern mit der Zeit entstanden. Auf Marty Design Haus ist das Paar bei Internetrecherchen gestossen. «Uns hat die Architektur von Marty gefallen und wir haben Kontakt mit dem Unternehmen aufgenommen.» Auch beim Kauf der Parzelle reagierten die beiden schnell. «Wir haben sie entdeckt und gleich gekauft», so der Bauherr. Die Lage am Waldrand, die keine weitere Bautätigkeit mehr zulässt, überzeugte die beiden.