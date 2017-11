Mit Sicherheit ruhig schlafen

Einzig mit einem Lichtschalter ist Smart Home möglich. «Cello» lässt sich anstelle eines normalen Lichtschalters in eine bestehende Dose einbauen. Doch der Schalter kann viel mehr als nur Licht anmachen: Neben der Lampe lassen sich an ihm ohne Installation von zusätzlichen Leitungen auch Storen sowie ein Heizungsventil für Bodenheizungen anschliessen. Die Glas-oberfläche des Schalters erinnert an ein Smartphone. Wenn niemand zuhause ist, hält «Cello» Einbrecher fern. Denn er beherrscht die sogenannte Anwesenheitssimulation und bewegt die Storen oder schaltet das Licht ein. iBricks Solutions AG.