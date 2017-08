Wirbelwind am Herd

17 Uhr in René Schudels Restaurant «Benacus» in Unterseen/BE. So war die Abmachung. Drei Stunden vor dem Termin klingelt das Telefon. Der Flug aus Köln hat Verspätung, René Schudel wird nicht vor 17.30 Uhr in seinem Lokal eintreffen. Kein Problem, denn Unterseen liegt bei Interlaken im Berner Oberland, ein idyllisches Städtchen inmitten einer umwerfenden Bergkulisse mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Hier wäre auch eine etwas längere Wartezeit gut zu verkraften. Doch kaum hat der Uhrzeiger halb sechs angezeigt, trudelt er schon ein: Der Chefkoch erscheint in Jeans, T-Shirt und Turnschuhen, strahlend und gut gelaunt, wie man ihn vom Fernsehen her kennt. René Schudel produziert gerade seine TV-Sendung «Schudel on the Rocks», in der er Musikerinnen und Musiker empfängt, um mit ihnen zu kochen.

Minimaler Aufwand – maximaler Geschmack

Der um­triebige Koch, Restaurantbesitzer und Fernsehstar zieht eine schwarze Kochjacke an und bittet fürs Interview an einen Tisch gegenüber der offenen Küche. An den Herden hantieren zwei seiner Mitarbeiter wie ein eingespieltes Team. In diversen Pfannen brutzelt und kocht es, feinste Düfte verteilen sich im Raum, der Magen beginnt zu knurren. Am langen Küchentisch, an dem wir sitzen, empfängt Schudel abends auch Res­­taurantgäste, die beim Essen das Privileg geniessen, direkt in die Küche zu blicken. Tagsüber dient der Produktionstisch zum Wursten, Teigkneten oder Gemüserüsten. An der Wand hinter uns befindet sich ein raumhohes Gestell: das Warenlager mit grossen Reissäcken, Behältern mit Linsen, Olivenölflaschen, Mehl, Zucker, Fleur de sel, Schalen, Gläsern und Tellern. Das «Benacus» bietet Platz für 76 Gäste. Die Speisekarte wechselt täglich, und gekocht wird mit frischen, saisonalen Produkten vom regionalen Markt. Sein zweites Lokal, das «Stadthaus», liegt praktisch gegenüber.

René Schudel nennt es «Volksküche», was er den Gäs­ten in seinen Restaurants serviert. «Mein Ziel ist, mit minimalem Aufwand maximalen Geschmack zu erzeugen. Meine Küche ist verständlich, transparent und nachvollziehbar.» Jeden Tag will er aufs Neue beweisen, dass gute Küche keinen Firlefanz braucht. Dazu passt, dass er sich auch in seinen Fernsehsendungen nicht mit hochfliegenden, komplizierten Rezepten ins­zeniert. In «Schudel on the Rocks» schnippelt er mit der Sängerin Lea Lu Gurken, Feta und Tomaten, mixt eine raffinierte Sauce und füllt den Salat am Schluss in ein Glas. Mit dem Musiker Marc Sway kreiert er ein Sandwich aus gegrilltem Rindfleisch, selbstgemachtem Ketchup, Käse und Sauerkraut. Schudel kocht so, wie es sich auch weniger geübte Hobbyköche zutrauen. «Ich möchte die Leute motivieren, selber zu kochen. Ich will ihnen die Angst nehmen und ihnen zeigen, dass es nur etwas Mut und Selbstvertrauen braucht. Dann kommt es gut.»

Fokussierter Schwerarbeiter

Schudel ist ein grosser Anhänger der einfachen, reduzierten Küche. «Ein Feuer und ein Messer: Das ist alles, was es zum Kochen braucht», sagt er. Eine Küche muss für ihn sein wie eine Werkstatt. Als Coach hat er Freunde und Bekannte auch schon beim Küchenbau beraten, und in der Öffentlichkeit tritt er als Botschafter verschiedener Unternehmen auf. In Zukunft möchte er seinen Namen als Marke auch in Deutschland noch bekannter machen. René Schudel tanzt auf vielen Hochzeiten, ist viel unterwegs und selten zu Hause. «Mein Glück ist, dass ich gut fokussieren kann. Selbst wenn ich hundert Projekte gleichzeitig am Laufen habe, verliere ich das Wesentlich nicht aus den Augen.»