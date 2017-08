Unter dem Baum zuhause

Die Lage ist perfekt: Man ist schnell in der Stadt und trotzdem spürt man im ruhigen Quartier nichts vom Stadtverkehr oder der Hektik. Ganz im Gegenteil, wenn man im Wohnzimmer des Einfamilienhauses sitzt, wähnt man sich weit weg davon. Mit seinen 3,5 Metern Höhe vermittelt das Wohnzimmer alleine schon Freiheit. Blickt man auf den Garten und auf den mächtigen Baum, die ahornblättrige Platane, fühlt man sich mitten in der Natur. «Mir war sehr wichtig, dass dieser Baum stehen bleiben kann», erzählt die Bauherrin, die im Haus nebenan aufgewachsen ist und den Baum ins Herz geschlossen hat. Der Baum auf der relativ kleinen Parzelle konnte nicht nur stehen bleiben, sondern wurde in die Planung einbezogen. So liegt das Wohnzimmer nicht zufällig darunter. Auch auf das Elternhaus nahm das Architekturbüro Umbra Rücksicht. «Das Elternhaus sollte höher und damit das dominierende Gebäude auf dem Grundstück bleiben», erklärt Architekt Peter Trachsel. «Zudem haben wir uns ebenfalls dem Bauhaus-Stil angelehnt.»