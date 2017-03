Zelt aus Holz

Hauptberuflich beschäftigt sich Architekt Patrik Uhilein mit Grossbauprojekten, seit acht Jahren lebt und arbeitet er in Zürich. Privat ist der gebürtige Deutsche aus Freiburg im Breisgau ein passionierter Camper. Vor dem Hintergrund dieser beiden Erfahrungsbereiche kam ihm die Idee, eine etwas komfortablere, kleine, aber feine Unterkunft zu entwickeln: das «Zelt aus Holz». Von den ersten Skizzen bis zum fertigen Prototyp ging es dann relativ schnell. Im Juli 2016 wurde die erste Kleinserie gefertigt. Zwei Objekte wurden verkauft, ein drittes steht als Showroom im Freiamt im Schwarzwald (siehe Bilder). An einem idealen Standort, denn der Blick ins Grüne, den das grosse Panoramafenster bietet, ist zentraler Teil des Konzepts.



Der Blick ins Grüne

«Mit dem Wooden Tent sollen Naturnähe und Komfort in Einklang gebracht werden», erklärt der Architekt. Wenn die Grenzen zwischen drinnen und draussen verschwimmen, entstehe das Gefühl mitten in der Natur zu sein. Eine hochwertige, aber minimalistische Ausstattung vermittelt einen Hauch von Luxus auf acht Quadratmetern. Wer will, kann sich ein WC oder eine kleine Küche einbauen lassen. Auch sonst ist das Konzept flexibel, es gibt das «Wooden Tent» in verschiedenen Ausführungen, mit oder ohne Möblierung.



Hergestellt werden die Objekte in Patrik Uihleins Heimat Süd­baden. Die feuersichere und reissfeste Fassadenfolie Contec.proof aus EPDM-Kautschuk kommt aus der Schweiz. In der Schweiz steht bisher noch kein «Wooden tent», doch erste Anfragen gibt es. Uihlein sieht Einsatzmöglichkeiten nicht nur bei Privaten im grossen Garten, sondern auch bei Campingplatzbetreibern, die ihren Gästen eine komfortable Alternative zum Zelt bieten wollen. Gute Aussicht und Sinn für Design vorausgesetzt.