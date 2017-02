Tickets für die Giardina zu gewinnen

Die Gartensaion 2017 beginnt

Das Wichtigste im Garten sind die Pflanzen. Je natürlicher der Look, umso besser. Finden die Ausstellungsmacher der «Giardina» in Zürich und erklären die «Neue Natürlichkeit» zu einem der Hauptthemen 2017. Daneben steht neu die Handwerkskunst im Fokus. Wer die Gartenmesse vom 15. bis 19. März 2017 besuchen möchte, hat hier die Chance Eintrittstickets zu gewinnen.

Dauerschön, pflegeleicht und vor allem natürlich: So wünscht sich heute die Mehrheit der Schweizer Gartenbesitzer ihre grüne Oase. Natürlichkeit im Garten entsteht jedoch nicht durch Wildwuchs – im Gegenteil. Sie erfordert eine ähnlich sorgfältige Planung wie eine moderne, aufgeräumte Gartenanlage. Für Landschaftsarchitekten und Gartenbauer besteht die Herausforderung heute darin, die richtige Balance zu finden. Im direkten Austausch mit ihren Kunden entwickeln sie spannende und individuelle Lösungen, für die sie auch die Vielfalt an einheimischen, traditionellen und neuen Materialien nutzen. Bauliche Massnahmen bilden dabei den Rahmen, der die natürliche Bepflanzungen unterstützt. Die neue Natürlichkeit im Garten lebt von bewussten Eingriffen: Üppige, winterharte Kletterpflanzen wie Wilder Wein, Clematis oder Rambler-Rosen mildern harte architektonische Kanten. Ein charaktervolles Solitär-Gehölz mit bizzarem Wuchs belebt das Hausgartenidyll mit wohldosierter Dramatik. Bodenplatten aus gebrochenem, lokalem Naturstein verbinden den Garten mit der Region, in der er liegt. Wo bis anhin hochgezüchtete, gefüllte Blüten das Gärtnerherz erfreuten, sorgen heute Ziergräser und Stauden mit zartem Blütenschmuck für einen natürlichen Gartenlook, der an Blumenwiesen erinnert.