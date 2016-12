Wettbewerb «Haus des Jahres 2016»

Es ist wieder soweit. Wie jedes Jahr bestimmen wir per Leser-Voting das «Haus des Jahres». Der Titel wird in zwei Kategorien vergeben: Holzbau und Massivbau. Wer seine Stimme abgibt, nimmt automatisch an der Verlosung vieler Sachpreise teil. Als 1. Preis winkt ein Konto mit 5000 Franken, offeriert von RaiffeisenCasa.

Mit Ihrer Teilnahme geben Sie der Branche ein interessantes Feedback. Gleichzeitig bekommen Sie einen Einblick in die Trends im Holz- und Massivbau.



Zur Wahl stehen alle in der Zeitschrift «Das Einfamilienhaus» im Lauf dieses Jahres in der Rubrik «Hausideen» vorgestellten Objekte. Jedes Unternehmen kann mit nur einem Haus pro Kategorie präsent sein. Die Vorauswahl trifft, wo nötig, der Anbieter. Die drei Erstplatzierten werden mit einem Zertifikat ausgezeichnet.



Die Sieger publizieren wir auf facebook.com/Einfamilienhaus.ch, auf www.das-einfamilienhaus.ch, www.haus-und-wohnen.ch sowie in der Printausgabe 2_17 der Zeitschrift «Das Einfamilienhaus». Die Wahl ist eröffnet: Wie sieht Ihr Traumhaus aus?

Redaktion: Christine Vollmer und Cornelia Bisch