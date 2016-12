Eigenheim: Ein gutes Gefühl

Das Bauherrenpaar wohnte an herrlicher, ruhiger Lage am Vierwaldstättersee. Dass es nun in einem lebendigen Einfamilienhausquartier ein Eigenheim gebaut hat, hat mehrere gute Gründe.

Das Elternhaus des Bauherren in einem Einfamilienhausquartier im Kanton Luzern war in die Jahre gekommen, stand schief und seit kurzem leer. Es bot sich nun die Gelegenheit, Ideen zu verwirklichen und etwas Eigenes zu entwickeln. «Uns reizte es, in diesem Quartier wieder näher bei den Leuten zu sein und etwas selbst umzusetzen», erzählt die Bauherrin. Mehrere Varianten wurden studiert und auch wieder verworfen. Die erste – der Neubau eines Doppeleinfamilienhauses – scheiterte an den hohen Kosten, eine sanfte Renovation war wegen der Kleinräumigkeit und des Bauzustandes nicht sinnvoll. Über mehrere Etappen verdichtete sich so zusammen mit dem Architekten und einem befreundeten Innenarchitekten die Idee zum heutigen Haus.





Offen, hell und luftig

Eine Initialzündung zum Hausbau war sicherlich auch der Besuch bei einem Kollegen, der in einem hellen Haus mit hohen Räumen wohnt. Nach der Rückkehr musste das Paar in der eigenen Wohnung mit niedrigen Decken das Licht einschalten. «Da spürte ich die Sehnsucht nach etwas Grossem, Hellem, Luftigen», sagt die Bauherrin. Diese drei Attribute sind beim Betreten des Minergie-zertifizierten Hauses sofort spürbar.



Die ganze Reportage ist im Magazin DAS EINFAMILIENHAUS, Heft 03/2016 zu lesen.