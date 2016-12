Holz als Lebensgrundlage

Aufgewachsen am Waldrand, wurde aus dem Jungen, der seine Freizeit oft beim Grossvater in dessen Holzverarbeitungsbetrieb verbrachte, schliesslich ein Forstinge­nieur. «Der Wald und das Holz sind in meinem Herz und Blut», sagt der Bauherr. So war es für ihn, aber auch für seine Frau, sofort klar, dass ihr Haus in einem Einfamilien­hausquartier in Bellach aus Holz werden sollte. Ebenso selbstverständlich war für die Eltern zweier kleiner Kinder, dass die Gebäudehülle energetisch auf dem neusten Stand sein soll. «Die Fassade sollte Bestand haben. Lieber machten wir im Innenausbau ein paar kleine, verkraftbare Abstriche», erzählt der Bauherr. Genauso logisch wie die Verwendung von Schweizer Holz war auch das Engage­ment von lokalen und regionalen Unternehmern. So ka­men als Architekt und Holzbauer die Gebrüder Späti von der ortsansässigen Späti Holzbau AG zum Einsatz. Obwohl Architekt Thomas Späti seit zehn Jahren ausschliesslich Holzelement-Häuser plant und realisiert, war dieses Projekt speziell. «Bei den meisten Projekten ist, mit Ausnahme einer Holzfassade, kein Holz sichtbar. Im Innenausbau überwiegen meist glatte, klinisch weisse Wände und Decken. Hier dominiert und prägt das Holz auch im Innern.» Die lasierten Holzwände würden dem modernen Haus einen besonderen Charakter verleihen.