Ein Ufo zum Wohnen

Dieses Einfamilienhaus tanzt aus der Reihe. Farbig beleuchtet sieht es in der Dämmerung aus wie ein Raumschiff kurz vor dem Abflug ins All. Dabei beruht das Konzept auf ziemlich bodenständigen Überlegungen.

Wer würde hier, am Fuss des Zürcher Üetlibergs ganz in der Nähe der Stadtgrenze, dieses moderne Paradies vermuten? Gut versteckt hinter Bäumen und Sträuchern liegt das Anwesen an einer Durchgangsstrasse am Waldrand. Rechts und links reiht sich ein Einfamilienhaus ans andere, viele stammen aus dem letzten Jahrhundert, sind architektonisch keine besonderen Würfe. Beim schnellen Vorbeifahren auf dem Weg von A nach B fällt auch das futuristische Haus nicht auf. Aufmerksame Fussgänger dagegen halten inne, bleiben stehen und staunen, bevor sie ihren Spaziergang fortsetzen.