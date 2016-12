Vom Brachland zum Traumplatz

Sitzt man im Atrium des einstöckigen Hauses, geniesst den kleinen Pool, die Pflanzen und die frische Luft, ahnt man nicht, was rund um das Haus geschieht. Wegen der störenden Strasse, der Eisenbahnlinie und den windigen Verhältnissen gruppierte der Architekt Markus Ruch das Haus mit seinen vier Flügeln schützend um diesen Innenhof herum. Umgekehrt erahnt man von aussen die Idee des Innenhofes nicht. Vom Atrium geniesst man eine Rundumsicht auf die Berge – und nur auf die Berge. «Die Umgebung und die unschönen Gebäude haben wir damit absichtlich ausgeblendet», erzählt Markus Ruch. Die Bauherrschaft lebt in ihrem Aussenbereich zwar draussen, aber dennoch in geschützter Privatsphäre. Derzeit steht das Flachdachhaus mit Tannenschalung noch ziemlich exponiert auf der Matte an der Hauptstrasse, wo im Sommer viele Autos und Töffs in Richtung Susten- oder Grimselpass fahren. Doch sind die Bäume und Pflanzen rundherum etwas grösser, wird das Bauherrenpaar nicht nur im Innenhof die Privatsphäre geniessen können.