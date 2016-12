Bodenständig

Ein behagliches Stöckli, nahe bei Haus, Hof und somit dem gewohnten Leben, bietet so manchem Landwirt die ideale Altersresidenz. Doch hier war der Bau bereits lange vor der Pensionierung morsch, ein Ersatz sollte her. Architekt Pascal Flammer wurde mit der Aufgabe eines Neubaus betraut, er nutzte die Gelegenheit, Gewohntes in Frage zu stellen. Das Resultat ist ein völlig neuartiges und dennoch bodenständiges Wohnhaus. Die erste Begegnung am ländlichen Bauplatz gestaltete sich kontrastreich: Angefüllt mit Reizen, Gerüchen und Geräuschen aus der Stadt stand der Architekt frischer Luft und Ruhe gegenüber, grasende Kühe anstatt wildes Nachtleben sind hier Wegbegleiter. «Die Wohnungen in der Stadt sind klein, denn dort nutzt man das vielfältige kulturelle Angebot; Infrastrukturen und Rückzugsorte wie Bibliotheken, Cafes – sie erweitern den individuellen Wohnraum. Diese Art des persönlichen Raums existiert auf dem Land nicht, der Rückzug muss im Haus stattfinden können und das verlangt mehr Platz…», so der Architekt nachdenklich. In diese Überlegungen zum Bauplatz flossen Grundideen und -konzepte des Architekten ein.