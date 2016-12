Nach historischem Vorbild

Ursprünglich wollte die Bauherrin ein typisches Saanenhaus nachbauen, also unten Mauerwerk und darauf Massivholzwände, jedoch gefiel ihr das Massivholzambiente so gut, dass sie es auch in den Räumen des Erdgeschosses umsetzen wollte. Sie bekam, was sie sich wünschte, und konnte dennoch die Vorgaben der Gemeinde erfüllen, indem sie im Erdgeschoss vor die Vollholzwände Putzträgerplatten montieren liess.