Wenn das Baby einzieht

Möbel Unentbehrlich ist die Wickelkommode mit gepolsterter und abwaschbarer Wickelauflage. Auf der Kommode finden die Wickelutensilien Platz, in den Schubladen die Babykleidung. Für die Eltern spielt die Höhe eine wichtige Rolle, damit sie beim Wickeln in aufrechter Haltung stehen können. In der Regel beträgt die Höhe 85 Zentimeter. Praktisch ist natürlich der Kauf einer Wickelkommode, welche später zu einer normalen Kommode fürs Kinderzimmer umfunktioniert werden kann. Da Babys Garderobe noch nicht so viel Platz benötigt, reicht die Anschaffung eines Kleiderschrankes auch nach zwei Jahren. Das selbe gilt für Regale oder weitere Kommoden. Beginnen die Kinder in ihrem Zimmer zu spielen, brauchen sie Platz – zu verbaute Kinderzimmer mit viel Mobiliar sind nichts für die kleinen Bewegungsmenschen, die gerne auch mal ihr eigenes Zeltlager aufstellen.