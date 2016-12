Zum Münzentee nach Marrakesch

Auf der Baustelle packten Yolanda und Arian Voney wieder mit an, nicht nur bei Malerarbeiten und Einrichtungsfragen. Selbst bei den Maurerarbeiten, als die grossen Ytong-Blöcke aufeinandergefugt wurden. Als sie auf dem Grundstück jede Menge vierblättrige Kleeblätter entdeckte, steckte die junge Bauherrin diese kurzerhand in ein Couvert und mauerte sie mit ein.

«Wir haben so gebaut wie früher», erzählt Arian Voney. «Den Rohbau hochgezogen, den Innenausbau gemacht, eingezogen und den Innenausbau und die Fassaden nach und nach fertiggestellt.» In Eigenleistung, an den Wochenenden, abends und nachts. Manchmal brannte sehr lange Licht in den neuen Räumen, was die Nachbarn zu wilden Spekulationen veranlasste. «Es war schon keine normale Baustelle.» Als sie dann sahen, dass die jungen Bauherrn bis spät in die Nacht am Bau schufteten, waren allfällige Bedenken ausgeräumt.